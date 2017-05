Ricetta dolce: crostata di ciliegie fresche

La crostata di ciliegie fresche è uno dei dolci più buoni da realizzare nella stagione primaverile, quando i deliziosi frutti rossi maturano. Oltre la classica preparazione di marmellata, in questa ricetta vedremo come con le ciliegie si può farcire una base di pasta frolla fatta in casa, e realizzare così una dolce e bella crostata.

Ingredienti per la pasta frolla:

500 grammi di farina tipo 00;

200 grammi di zucchero semolato;

200 grammi di burro a temperatura ambiente;

3 uova intere;

1/2 bustina di lievito per dolci;

1 bustina di vanillina o limone grattugiato;

Ingredienti per la farcitura:

400 grammi di ciliegie fresche;

100 grammi di confettura di ciliegie;

Zucchero a velo q.b.

Preparazione della pasta frolla. Disporre la farina a fontana quindi aggiungere al centro lo zucchero, le uova, la vanillina, il lievito e il burro fatto a pezzetti. Impastare tutti gli ingredienti con le mani fino a quando non si ottiene un panetto liscio ed omogeneo. Riporre il panetto in frigo e lasciarlo riposare circa 30 minuti.

Farcitura della crostata con le ciliegie. Trascorsa la mezzora, stendere il panetto su di un piano infarinato con l’aiuto di un mattarello. Ottenere una sfoglia circolare alta circa 5 mm quindi utilizzarla per foderare uno stampo da 26 (mettere da parte quella che avanza). Bucherellare con una forchetta il fondo e distribuirvi sopra le ciliegie denocciolate con qualche cucchiaio di confettura. Con la frolla avanzata ricavare delle strisce della larghezza di un centimetro e riporle, incrociandole, sulla crostata a mo’ di griglia.

Infornare la crostata a 180° per circa 35 minuti. La crostata di ciliegie fresche sarà pronta una volta che la sfoglia apparirà dorata. Non appena raffreddata, spolverare la crostata con dello zucchero a velo.

(Foto: LEITV)