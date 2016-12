Ricetta per la vigilia di Natale: penne verdi e rosa

Con il Natale alle porte, ecco una ricetta che permette di portare in tavola un piatto ricco di colori, dal verde delle zucchine al rosa dei gamberetti. Due ingredienti uniti dal sapore dolce della panna.

Ingredienti per quattro persone:

50 grammi di burro;

2 cipollotti;

350 grammi di zucchine;

300 grammi di penne;

75 ml di panna;

225 grammi di gamberetti;

Maggiorana e prezzemolo q.b;

Vino bianco q.b.;

Sale e pepe q.b.

Preparazione:

Mettere sul fuoco una pentola di acqua bollente salata. Tagliare i cipollotti a fettine molto sottili e le zucchine a fettine sottili in diagonale. In una pentola grande sciogliere il burro, aggiungere i cipollotti e far rosolare a fuoco basso, per circa cinque minuti e finché non si ammorbidiscono. Unire poi le zucchine, aggiustare di sale e pepe e lasciar soffriggere per cinque minuti. A questo punto versare poco meno di mezzo bicchiere di vino e farlo evaporare, per poi coprire e lasciar sobbollire per dieci minuti. Aggiungere la panna e far cuocere per altri cinque minuti. Infine unire i gamberetti e finire di cuocere per qualche altro minuto. Una volta scolata la pasta, scolarla al dente e ripassarla nel sughetto di zucchine, gamberetti e panna, unendo un cucchiaio di prezzemolo e maggiorana tritati.

(Foto: Cibook)