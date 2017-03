Ricetta primo piatto: spaghetti pomodorino, olive e origano

È una ricetta tipica della tradizione italiana con la quale portare in tavola i colori e i profumi del nostro Mediterraneo. Con pochi ingredienti e poco tempo si può degustare un piatto da re!



Ingredienti: per 4 persone:



400 grammi di spaghetti;

500 grammi di pomodorini ciliegino ben maturi;

200 grammi di olive nere snoccialate;

Origano q.b.;

1 spicchio d’aglio;

1 cipolla;

Olio evo;

Sale.

Preparazione:



Per prima cosa lavare e poi tagliare in quattro parti i pomodorini (i più piccoli anche in due parti). All’interno di una padella capiente (va bene da 28 cm di diametro) mettere a scaldare l’olio quindi aggiungere l’aglio e la cipolla tagliata a fettine sottili. Lasciare imbiondire gli ingredienti quindi aggiungere i pomodorini e le olive nere snocciolate. Una spolverata di sale e pepe e proseguire la cottura a fiamma dolce finché i pomodorini non risulteranno appassiti. Poco prima di spegnere unire l’origano.

Durante la cottura del sughetto di pomodorini è possibile cuocere la pasta. Scolarla al dente e ripassarla con il sugo di pomodorini e un po’ d’acqua di cottura. Saltare e fare un giro d’olio per far amalgamare al meglio la pasta con il sugo e servire in tavola!

Ps. Gli amanti del peperoncino possono preparare anche la versione piccante aggiungendo del buon peperoncino rosso.

(Foto: Gnam Box)