Ricette antipasti semplici: crostini al salmone

Ospiti a casa: che antipasto fare? Non solo per gli ospiti ma anche per fare qualcosa di diverso dai soliti aperitivi, ecco la ricetta per preparare i crostini al salmone affumicato. Bastano pochi ingredienti per creare croccanti fette di pane insaporite con formaggio fresco e salmone.

Ingredienti per otto persone:

250 grammi di salmone affumicato a fette;

300 grammi di formaggio fresco spalmabile;

Una baguette grande;

1 limone;

Pepe e sale q.b.

Procedimento:

Tagliare la baguette a fette di medio spessore e disporle poi su di una teglia. Infornarle a 180 gradi e lasciarle tostare per circa 5-10 minuti. Saranno pronte una volta dorate.

Nel frattempo che le fette di baguette si tostino è possibile preparare la crema di formaggio. Prendere una ciotola e al suo interno lavorare il formaggio fresco spalmabile scelto con qualche goccia di limone e un pizzico di sale. Il composto dovrà risultare cremoso.

Su di un piatto fare a pezzi piccoli il salmone affumicato e procedere poi con la tritatura del prezzemolo. Una volta pronte le fette, la crema e il salmone, si può procedere con la preparazione dei crostini. Stendere su ogni fetta un cucchiaio di crema e adagiarvi sopra poi un pezzetto di salmone. Dare una spolverata di prezzemolo e i crostini al salmone sono pronti!

(Foto: Blog giallo zafferano)