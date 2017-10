Ricette autunnali: minestrone di orecchiette e broccoli

Il minestrone di orecchiette e broccoli, piatto tipico pugliese, accompagnato con un buon bicchiere di vino rosso delicato è un ottimo piatto per ristorare la mente e il corpo dopo una intensa giornata. Ecco gli ingredienti per preparare questa gustosa zuppa.

Ingredienti per 4 persone:

1 cipolla;

2 cucchiai d’olio evo;

1 spicchio d’aglio;

2 acciughe sott’olio;

200 ml di passata di pomodoro;

1,2 litri di brodo vegetale;

300 grammi di broccoli;

200 grammi di orecchiette secche;

Mezzo bicchiere di vino bianco;

Sale e pepe q.b.;

Un peperoncino piccolo.

Preparazione:

Il brodo vegetale si può preparare con sedano, carota, cipolla e anche zucchine, pomodori e patate con aggiunta di prezzemolo e alloro fresco o utilizzando una marca di dado vegetale presente in commercio. Tritare l’aglio e la cipolla finemente e scolare le acciughe. Prendere un pezzetto di peperoncino e tritarlo finemente, avendo cura di togliere i semi.

In una pentola grande mettere a scaldare l’olio extra vergine ed aggiungere la cipolla, l’aglio, le acciughe e il peperoncino tritati. Far soffriggere a fiamma bassa e mescolare costantemente per circa 5 minuti. Versare il mezzo bicchiere di vino e la passata, aggiustare di sale e portare ad ebollizione con coperchio quindi cuocere a fiamma bassa, mescolando di tanto in tanto, per circa 15 minuti.

Versare il brodo vegetale e riportare ad ebollizione quindi aggiungere i broccoli e lasciare sobbollire per 5 minuti. A questo punto unire le orecchiette e far bollire mescolando di tanto in tanto. Quando la pasta è al dente, il minestrone di orecchiette e broccoli è pronto per essere servito in tavola con del buon pane caldo e, per chi lo desidera, una spolverata di pecorino grattugiato fresco.

(Foto: Cortilia)