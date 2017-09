Ricette d’autunno: risotto al tartufo bianco

Il tartufo è un nobile tubero molto apprezzato dalla cucina italiana. È un ottimo ingrediente per la preparazione di pasta e risotti, grazie al suo sapore intenso e inconfondibile. In questa ricetta vedremo la realizzazione del risotto al tartufo, vera prelibatezza con cui meravigliare i propri ospiti. I tartufi più pregiati arrivano dal cuore dell’Italia e dal Nordest: il nero di Norcia, in Umbria, e il bianco d’Alba, in Piemonte. Per la scelta del riso è bene andare su uno di qualità fino o superfino (ad esempio Carnaroli, Roma etc.).

Ingredienti:

400 grammi di riso;

1 tartufo bianco piccolo;

1 cipolla;

½ bicchiere di vino bianco secco;

Brodo;

Burro q.b.;

Pepe q.b.

Preparazione:

Pulizia del tartufo: spazzolare il tartufo e lavarlo nel vino bianco, quindi togliere la buccia superficiale e tritarla finemente (sul web si trovano diversi in video in proposito).

Preparazione del riso: In un pentola preparare il brodo (con dado o fatto in casa con verdure e ortaggi). Tritare poi la cipolla che andrà ammorbidita con un po’ di burro in una grande padella (da 28 cm di diametro). Aggiungere quindi il riso e mescolarlo con il condimento, di modo da amalgamarlo per bene. Versare il mezzo bicchiere di vino bianco secco e lasciarlo evaporare. Far cuocere il riso unendo il brodo con un mestolo alla volta.

Una volta cotto il riso al dente, condirlo con una noce di burro, il tartufo tritato finemente e una spolverata di pepe. Mescolare per bene e lasciare riposare per cinque minuti con coperchio.

Portare in tavola i piatti di risotto al tartufo guarniti con sottili lamelle del pregiato tubero.

(Foto: Langhe.net)