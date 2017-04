Ricette dolci: budino di nutella e biscotti

Il ricettario di nutella è davvero ricco di idee dolci da poter realizzare a casa in poco tempo. Il budino di nutella e biscotti è un dolce fresco e gustoso che si realizza con pochi e semplici passaggi.

Ingredienti per 3 persone:

300 grammi di nutella;

40 grammi di latte freddo;

5 fogli di gelatina;

150 grammi di panna montata;

150 grammi di biscotti Mc Vities’s Digestive.

Procedimento:

In un recipiente far ammollare la gelatina in acqua fredda per circa 5 minuti. Nel frattempo versare in un pentolino il latte e la panna e, al momento dell’ebollizione, unire la nutella e i fogli di gelatina. Amalgamare per bene tutti gli ingredienti e poi aggiungere i biscotti, precedentemente sbriciolati.

Il composto è pronto per essere colato negli stampi e, una volta terminata anche questa operazione, è necessario riporli in frigorifero per circa due ore. Trascorso le due ore, togliere gli stampi dal frigorifero, sformare i budini e posizionarli su dei piattini da dessert dove si potranno decorare con la panna montata e qualche ritaglio di biscotti Digestive.

(Fonte: Le nuove ricette di nutella)

(Foto: Ricette)