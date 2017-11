Ricette dolci facili: biscottini alle mele

Una ricetta semplicissima per deliziare i palati a colazione o durante una pausa nel corso della giornata. Con una pressa per biscotti è possibile sbizzarrirsi nella creazione di dolci casalinghi. In commercio se ne trovano di diverso tipo, non costano molto e sono utilizzabili per creare graziose decorazioni sulle torte o come forma biscotti. In quest’ultimo caso grazie allo stantuffo l’impasto viene pressato e spinto attraverso una trafila dalla quale esce poi il biscotto nella forma scelta (alcuni modelli arrivano anche fino a 20 stampi diversi).

Ingredienti per circa 20 biscotti:

2 mele;

150 grammi di farina;

80 grammi di zucchero di canna;

Mezza bustina di lievito per dolci.

Preparazione:

Sbucciare le mele, farle a pezzetti e frullarle grossolanamente, quindi unire lo zucchero di canna, la farina e il lievito e mescolare tutto al fine di amalgamare per bene.

Prendere la siringa per dolci o una pressa per biscotti (con questa si ha la possibilità di scegliere tra diverse forme). Inserire l’impasto dentro la siringa e realizzare le varie forme di biscotto sopra una teglia già rivestita con carta da forno.

Cuocere in forno a 160 gradi per circa 15 minuti. Quando i dolcetti avranno raggiunto una bella doratura, sfornarli e lasciarli raffreddare. I biscotti alle mele sono pronti!

(Foto: Blog giallo zafferano)