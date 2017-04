Ricette dolci: mousse al cioccolato

Voglia di qualcosa di fresco e cremoso? La mousse al cioccolato fa al caso vostro. È una crema fresca che ben si sposa con l’arrivo della bella stagione. La mousse al cioccolato è tra i dessert più veloci da preparare ed apprezzato per la sua consistenza cremosa e leggera. La ricetta rientra nella serie “Ricette di casa mia” presentate dal sito Galbani.

Ingredienti per 4 persone:

170 grammi di Certosa Galbani;

60 grammi di panna fresca da montare;

20 grammi di zucchero;

20 grammi di cacao amaro;

50 grammi di cioccolato fondente;

Biscotti tipo lingue di gatto.

Procedimento:

Prendere una ciotola grande e mescolare delicatamente al suo interno la Certosa con la panna liquida, lo zucchero e il cacao amaro precedentemente setacciato. Montare il composto con la frusta elettrica a bassa velocità finché non diviene soffice.

Una volta pronta la mousse al cioccolato, riporla in un sac à poche con punta tonda e riempire quattro coppette. Metterle in frigo per circa due ore prima di servirle con una decorazione di scaglie al cioccolato fondente o biscotti tipo lingue di gatto. Un’ottima accoppiata è anche quella cioccolato – panna che i più golosi di certo apprezzeranno!

(Fonte: Galbani)

(Foto: www.gustoblog.it)