Ricette estive: Chicken wrap

Il chicken wrap è un rotolo di tortilla farcito con pollo e verdure. Una pietanza ottima come pranzo, cena o come spuntino per spezzare la fame a metà pomeriggio. È una ricetta americana e si può preparare utilizzando la tortilla ma anche la piadina. Rientra tra le pietanze tipiche del cosiddetto street food, cibo di strada.

Ingredienti:

1 fetta di petto di pollo (spessore 1-2 cm, ben battuta);

1 tortilla;

1 pomodoro;

1 avocado;

2 foglie di lattuga

Succo di limone q.b.;

Sale e pepe q.b.;

Un pizzico di origano q.b.;

Un pizzico di paprika q.b.;

Un pizzico di cumino;

Olio extra vergine d’oliva q.b.

Procedimento:

Preparare una salsa con succo due cucchiai di succo limone, un pizzico di paprika e cumino. Prendere il petto di pollo, tagliarlo a striscioline e poi grigliarlo. Aggiungere a fine cottura due cucchiai del succo di limone aromatizzato. Una volta cotte le strisce di pollo, aggiustare di sale e pepe e riporre su di un piatto.

In un recipiente riporre il pomodoro e l’avocado tagliati a pezzetti, l’olio, due cucchiai di succo di limone, un pizzico d’origano, sale e pepe e lasciare marinare per pochi minuti.

Infine, farcire la tortilla con le strisce di pollo, le verdure e le foglie di lattuga spezzettate. Aggiungere un po’ di maionese o salsa di yogurt e arrotolare su se stessa la tortilla per poi avvolgerla con la pellicola. Far riposare in frigorifero prima di servire.

(Foto: The Creative Bite)