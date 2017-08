Ricette estive: insalata di pasta con mozzarella, olive e pomodoro

In estate non c’è niente di meglio che preparare piatti leggeri e al contempo nutrienti, senza dover stare tropoo davanti ai fornelli. Soprattutto in giornate come questa, quando a farla da padrone è il caldo portato dall’Africa dall’anticiclone. Un caldo che proviene direttamente dal deserto del Sahara. E allora, meglio virare su una insalata estiva di pasta, piatto ricco di colori e sapori.

Ingredienti per 4 persone:

360 grammi di pasta corta;

5 pomodori maturi;

150 grammi di mozzarella (di bufala o mucca);

10 olive verdi denocciolate;

Una manciata di foglie di basilico;

1 cucchiaio di aceto balsamico;

Olio extra vergine d’oliva;

Sale e pepe q.b.

Procedimento:

Mentre l’acqua si porta ad ebollizione, procedere con la preparazione del condimento della pasta. Lavare i pomodori e tagliarli a dadini quindi asciugare la mozzarella e tagliare anche questa a dadini. Prendere le olive verdi denocciolate e ridurle a fettine.

Una volta pronta la pasta, lasciarla raffreddare sotto l’acqua corrente quindi scolarla di nuovo e lasciarla nello scolapasta.

In un grande recipiente versare l’olio d’oliva, un cucchiaio di aceto balsamico, un po’ di sale e pepe e mescolare. Aggiungere la pasta fredda, la mozzarella, i pomodori e le olive. Mescolare per bene ed aggiustare, eventualmente, di sale. Infine cospargere con le foglie di basilico fatte a pezzetti e portare in tavola l’insalata estiva di pasta con mozzarella, olive e pomodoro.

