Ricette estive: pasta fredda con tonno e mais

L’estate è la stagione ideale per la preparazione di ricette fresche e poco elaborate, come la pasta fredda con tonno e mais, condita con una salsa di olio ed un mix di aceti e mostarda.

Ingredienti per 4 persone:

200 grammi di pasta corta (pennette, fusilli etc.);

180 grammi di tonno in scatola;

180 grammi di mais;

Una manciata di foglie di basilico;

Sale e pepe q.b.

Ingredienti per il condimento:

Olio extra vergine d’oliva;

Aceto balsamico;

Aceto rosso;

Mostarda.

Preparazione:

Per prima cosa cuocere la pasta e, una volta scolata, passarla velocemente sotto l’acqua fredda. Lasciarla scolare e raffreddare, avendo cura di smuovere lo scolapasta di tanto in tanto.

In una terrina grande versare circa cinque cucchiai di olio, un cucchiaio di aceto Balsamico e un cucchiaio di aceto rosso quindi amalgamare per bene con una frusta. Una volta ottenuto un composto omogeneo, aggiungere anche un cucchiaio di mostarda, sale e pepe quanto basta. Mescolare nuovamente il composto al fine di renderlo denso.

Non resta che aggiungere la pasta fredda al condimento e mescolare il tutto per poi unire il tonno, il mais e rimescolare di nuovo. Qualche fogliolina di basilico e la pasta fredda con tonno e mais è pronta per essere portata in tavola.

(Foto: dalani.it)