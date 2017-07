Ricette estive: spaghetti con pomodorini e pesto

Se volete cucinare qualcosa in poco tempo e senza incidere sul risultato finale, gli spaghetti con pomodorini e pesto fanno al caso vostro. Il pesto lo si può comprare già fatto o, per chi avesse più tempo, è possibile prepararlo anche in casa. E’ una salsa ligure realizzata con basilico, pinoli e formaggio e darà sicuramente un tocco speciale agli spaghetti. Buona preparazione!

Ingredienti per 4 persone:

360 grammi di spaghetti;

300 grammi di pomodorino ciliegino;

140 grammi di pesto;

1 spicchio d’aglio;

Qualche foglia di basilico;

Sale e pepe q.b.;

Olio extra vergine d’oliva q.b.

Preparazione:

Far cuocere la pasta in una spaghettiera e nel frattempo preparare il condimento: lavare i pomodorini e tagliarli a metà, sbucciare l’aglio e affettarlo finemente.

In una padella capiente far imbiondire nell’olio l’aglio per poi scottare i pomodorini per qualche minuto. Prima di spegnere, versare il pesto e farlo amalgamare per bene con i pomodorini.

Scolare gli spaghetti al dente e mettere da parte un po’ d’acqua di cottura. Riversare gli spaghetti scolati e l’acqua di cottura messa da parte nella padella. Saltare con il condimento per un minuto. Unire qualche fogliolina di basilico, aggiungere un po’ di parmigiano grattuggiato fresco e il gioco è fatto!

(Foto: tocchidipuglia.it)