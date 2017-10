Ricette facili: panna cotta

Se si ha voglia di un dolce al cucchiaio delicato e gustoso, semplice da realizzare, ecco la ricetta della panna cotta. E’ un tipo di budino italiano di origine piemontose, la cui data di nascita viene fatta risalire agli inizi del ‘900. Viene servito anche con vari tipi di salse: ai frutti di bosco, al cioccolato, alle fragole, al caramello.

Ingredienti per 4 persone:

500 grammi di panna liquida;

270 grammi di zucchero;

3 fogli di colla di pesce;

1 busta di vanillina;

7 cucchiai di acqua;

1 bicchierino di Cognac.

Preparazione:

Per prima cosa preparare il caramello. In un pentolino fondere 200 grammi di zucchero a fiamma molto bassa e amalgamarvi 7 cucchiai di acqua. Mescolare bene e proseguire la cottura finché il composto non prenderà una colorazione biondo scuro.

Preparazione stampini. Una volta pronto il caramello, utilizzarlo per rivestire il fondo e le pareti degli stampini. Lasciare raffreddare. In poca acqua fredda mettere ad ammorbidire i fogli di colla di pesce.

Preparazione della crema. Versare la panna, lo zucchero e la vanillina in un pentolino e amalgamare su fuoco. Poco prima che il composto arrivi ad ebollizione, togliere dal fuoco ed aggiungere i fogli di colla di pesce scolati e strizzati. Quando la crema si sarà raffreddata, filtrarla e incorporarvi il Cognac. Versarla poi negli stampini e lasciarla raffreddare un paio d’ore fuori dal frigorifero e poi in frigorifero per circa 5 ore.

Servizio. Trascorse le due ore, capovolgere gli stampini su di un vassoio o piatto di servizio, e guarnire a piacere con fragole o cioccolata la panna cotta.

(Foto: taste.com.au)