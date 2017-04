Ricette per dolci estivi: ghiaccioli al limone fatti in casa

Bambini e adulti troveranno questa ricetta davvero rinfrescante, adatta ai torridi pomeriggi estivi. Preparare i ghiaccioli al limone in casa è davvero facile. Bastano pochi ed economici ingredienti per realizzare questo break rigenerante. È necessario comprare i contenitori per fare i ghiaccioli (si trovano in tutti i negozi per la casa). Ecco la ricetta proposta dal sito web www.leitv.it.

Ingredienti:

5 limoni;

3 lime;

1 mazzetto di menta;

160 ml di acqua.

Preparazione:

Con uno spremiagrumi manuale o elettrico spremere i limoni. Successivamente grattuggiare la buccia dei lime quindi spremerli per ottenere il succo. Tritare finemente la menta.

In una ciotola mescolare i succhi di limone, lime con l’aggiunta di acqua e la menta tritata. Infine, versare il composto nei contenitori per i ghiaccioli e riporre in freezer per circa quattro ore.

(Foto: Agrodolce)