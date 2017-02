Ricette primi piatti classici: penne all’arrabbiata

Lo dice anche il nome che questa pasta non scherza e si presenta alle nostre papille gustative con un sapore deciso, pieno in cui il pomodoro incontra il peperoncino rosso e il pecorino. Ingredienti che conferiscono giustamente a questo primo il nome di pasta all’arrabbiata. Ecco gli ingredienti per portare un tocco di romanità in tavola.

Ingredienti per 4 persone:

400 grammi di penne rigate;

500 grammi di pomodori maturi;

1 peperoncio rosso;

Pecorino grattugiato q.b.;

Olio evo;

Sale q.b.;

2 spicchi d’aglio;

Prezzemolo q.b.

Procedimento:

Rosolare in una padella gli spicchi d’aglio con l’olio per poi aggiungere i pomodori pelati. Questi ultimi, prima di essere aggiunti al sugo, andranno tuffati qualche istante nell’acqua bollente, pelati, privati dei semi e quindi tritati. Una volta aggiunti i pelati, lasciare che il sugo si asciughi lentamente. Aggiungere il sale e il peperoncino spezzettato quindi proseguire con la cottura su fiamma moderata per circa 20 minuti. Girare ogni tanto.

Mentre il sugo sta ultimando la cottura, lessare la pasta in abbondante acqua salata e scolarla al dente. Unire la pasta al sugo con un po’ d’acqua di cottura e ultimare la preparazione con una spadellata a fiamma vivace. Spolverare con abbondante pecorino, un po’ di prezzemolo e portare in tavola.

(Foto: YouTube)