Ricette veg: bruschetta con tofuburger alla pizzaiola

Bruschetta con tofuburger alla pizzaiola: una ricetta semplice, da realizzare in poco tempo e con cui tenersi anche leggeri nelle calde giornate estive. Il tofuburger è un’ottima alternativa al classico condimento fatto di soli pomodorini con cui si farciscono solitamente le bruschette. Ecco la ricetta di Alessandra Avallone.

Ingredienti per 4 persone:

1 filone di pane di grano duro al sesamo;

1 confezione di tofuburger alla pizzaiola;

1 cuore di scarola;

12 olive nere;

15 pomodori ciliegini rossi e gialli;

Qualche rametto di basilico fresco;

1 cipollotto rosso;

Origano secco;

Aceto di vino bianco;

Olio extra vergine d’oliva;

Sale.

Preparazione:

Per prima cosa lavare la scarola, asciugarla e spezzetterla con le mani quindi riporla in un piccolo recipiente. Unire alla scarola le olive denocciolate, il cipollotto pulito e affettato a rondelle sottili e i pomodorini lavati e tagliati a metà. Condire con poco aceto, un pizzico di sale, una manciata di origano, il basilico e un filo d’olio extra vergine. Mescolare tutti gli ingredienti.

Tagliare il pane, svuotarlo della mollica e condirlo all’interno con un filo d’olio per poi farcirlo con l’insalata già preparata. Una volta pronto il pane è giunto il momento di preparare l’ultimo e non meno importante ingrediente: il tofuburger. Ridurlo a fettine da tostare poi in una padella ben calda con un filo d’olio. Pronte le fettine, riporle sopra l’insalata e ricoprire il tutto con la calotta di pane non condita.

Lasciare insaporire per circa mezzora e poi tagliare il filone di pane in 4 porzioni. La bruschetta con tofuburger alla pizzaiola è pronta per essere servita in tavola!

(Fonte: ricettario Fior di Natura, Alessandra Avallone)

(Foto: Maangchi)