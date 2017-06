Ricette veg: hot dog di wurstel con piselli

Gli hot dog di wurstel con piselli sono facili da preparare e gustosi da mangiare. Ecco la ricetta elaborata da Alessandra Avallone.

Ingredienti per 4 persone:

2 confezioni di wurstel con piselli;

150 grammi di fagiolini;

4 pomodori secchi sott’olio;

1 striscia lunga di scorza d’arancia;

1 piccolo peperoncino piccante;

Qualche rametto di basilico;

5 cucchiai di maionese di soia;

Succo di ½ limone;

4 panini francesini;

Olio extra vergine d’oliva q.b.;

Sale q.b.

Preparazione:

Per prima cosa spuntare e lavare i fagiolini e poi dividerli a metà nel senso della lunghezza. Metterli a lessare per circa 6 minuti in acqua bollente salata quindi scolarli e riporli all’interno di una ciotola. Condirli con poco olio e succo di limone.



Tritare finemente i pomodori sgocciolati, la scorza d’arancia, il peperoncino privato dei semi e 8 foglie di basilico. Amalgamare tutti gli ingredienti con la maionese.

È giunto il momento di cuocere i wurstel con piselli sulla piastra calda, non prima di averli divisi a metà nel senso della lunghezza. Tagliare a metà i panini e scaldarli per poco tempo sulla piastra, magari accanto ai wurstel. Spalmare la base dei panini con la salsa preparata, aggiungere poi i fagiolini, i wurstel e 1 cucchiaio di salsa.

Gli hot dog di wurstel con piselli sono pronti per essere portati in tavola!

(Foto: Eurospin)

(Fonte: Alessandra Avallone, Ricettario Fior di Natura Eurospin)