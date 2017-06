Il tofu si ricava dalla cagliatura del latte di soia ed è una preparazione con una storia molto antica. Il suo nome è giapponese ma le suo origini sono cinesi e sembra sia stato inventato da un monaco taoista nel 160 a.C. In questi ultimi anni è diventato un alimento molto noto ed utilizzato anche sulle tavole europee. In questa ricetta viene utilizzato per preparare la carbonara vegetariana.

Ingredienti per 4 persone:

350 grammi di spaghetti;

1 confezione di tofuburger al naturale;

2 spicchi d’aglio;

1 cucchiaino di peperoncino dolce affumicato in polvere;

Peperoncino piccante in polvere q.b.;

1 bustina di zafferano;

2 dl di panna di soia;

Olio extra vergine d’oliva;

Sale affumicato e sale grosso q.b.

Procedimento:

Prendere i tofuburger e tagliarli a dadini quindi riporli in una ciotola e condirli con un filo d’olio evo e il peperoncino dolce. Tostarli poi in padella finché non risultano croccanti quindi riporli in un piatto.

Nella stessa padella versare la panna di soia, l’aglio sbucciato, lo zafferano e una presa di sale affumicato e portare a ebollizione con fiamma dolce. Una volta scolati gli spaghetti al dente trasferirli nella padella con la salsa allo zafferano, mescolare e aggiungere i dadini di tofu croccante.

Spolverare con una presa di peperoncino piccante e portate in tavola.

(Fonte: Ricette di Alessandra Avallone, Ricettario Fior di Natura)

(Foto: maangchi.com)