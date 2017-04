Ricette veloci e fresche: spaghetti avocado e gamberi

Spaghetti con avocado e gamberi: questo matrimonio si può fare! Il connubio pesce-frutta, come nel caso della ricetta degli spaghetti con avocado e gamberi, è perfetto per stupire il vostro palato e quello di eventuali ospiti. È una ricetta che dona un tocco diverso, sfizioso alla tavola e rende gli spaghetti davvero gustosi.

Ingredienti per 4 persone:

360 grammi di spaghetti;

300 grammi di gamberetti;

1 avocado;

150 grammi di yogurt bianco;

1 spicchio d’aglio;

1 limone;

peperoncino, prezzemolo q.b.;

sale e pepe q.b.

Procedimento:

Per prima cosa ricavare la polpa dell’avocado quindi tagliarla a dadini e metterla all’interno di un recipiente. Innaffiare i dadini di avocado con il succo di limone filtrato. In un altro recipiente emulsionare un po’ d’olio extra vergine d’oliva con lo yogurt e un pizzico di sale e pepe. Unire al composto di yogurt il prezzemolo tritato e il peperoncino sbriciolato.

Mentre la pasta è in cottura, in una padella far saltare per qualche minuto i gamberi con poco olio extra vergine d’oliva e l’aglio (cinque minuti al massimo). Una volta pronta la pasta, condirla con la salsina di yogurt, i gamberi saltati e l’avocado.

(Foto: Ricette – Donna Moderna)