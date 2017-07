Ricette veloci estive: insalata di pane e pomodori

Insalata di pane e pomodori? Un piatto che si prepara senza accendere i fornelli. Con pochi ingredienti si può realizzare una squisita insalata, grazie alla quale si potrà utilizzare del pane raffermo che, altrimenti, andrebbe buttato. Tra gli ingredienti c’è anche la cipolla di Tropea, molto apprezzata nella preparazione delle insalate per la sua tipica dolcezza, conferitale dalla consistente presenza di zuccheri.

Ingredienti per 2 persone:

1 cipolla di Tropea;

4 fette di pane raffermo;

2 cetrioli;

4 pomodori;

Basilico;

Origano;

Sale e pepe q.b.;

Olio extra vergine d’oliva;

Aceto.

Preparazione:

Tagliare la cipolla a fettine sottili. Lavare i cetrioli e i pomodori quindi sbucciare e tagliare i primi a fettine sottili e i secondi a cubetti. Riporre tutto in una insalatiera.

Prendere il pane raffermo e tagliarlo a fette abbastanza grandi per poi bagnarle con acqua fredda finché non diventano morbide. Strizzarle e farle a pezzettini all’interno del recipiente dove sono stati riposti i pomodori, i cetrioli e le cipolle di Tropea.

Aggiungere qualche foglia di basilico spezzettata, origano, sale, pepe e innaffiare con del buon olio extra vergine d’oliva e un po’ d’aceto. Far riposare in frigorifero l’insalata per circa mezzora affinché tutti gli ingredienti si possano amalgamare tra di loro.

Prima di portare in tavola mescolare per bene gli ingredienti e aggiungere, se necessario, un altro filo d’olio e aceto.

(Foto: Tutte le ricette)