Una sfiziosa ricetta per famiglie: la zuppetta di zucca con pasta saltata

L’autunno è ormai arrivato e bisogna saper sfruttare la stagione per creare piatti che possano piacere sia ai grandi che ai più piccoli. La zuppetta di zucca con pasta saltata è uno di questi. Si tratta di una ricetta facile da preparare e che tutti possono cucinare seguendo i consigli che vi daremo in questa guida.

Ingredienti per 4 persone:

cipolla 320 gr;

polpa di zucca 320 gr;

porro 280 gr;

pasta corta 240 gr;

filetti di acciuga 2 pz;

prezzemolo;

aglio;

olio extravergine d’oliva;

sale;

pepe.

Iniziamo da un ingrediente imprescindibile per questo tipo di ricetta: la zucca. Si tratta di un frutto che si trova facilmente in commercio e che, soprattutto di questo periodo e in vista dell’imminente festa di Halloween, si trova anche a un buon prezzo. Basta acquistarne 320 grammi (la quantità necessaria per quattro persone) e tagliarla a cubetti che poi utilizzeremo in un secondo momento.

La prossima operazione da fare è altrettanto semplice. Prendete 320 grammi di cipolle (lo stesso quantitativo della zucca) e affettatele utilizzando un boccale tipo Bimby, apparecchio che consente di frullare e cuocere, per poi lasciarle rosolare a fuoco lento. Il tempo di cottura deve essere di quaranta minuti e a fiamma bassa, aggiungendovi dell’acqua, in modo da non far evaporare le cipolle ma consentendole di diventare una polpa. In seguito aggiungete i cubetti di zucca che avevate tagliato e frullate tutto, sempre utilizzando il Bimby, aggiungendovi pepe e sale, in modo da ottenere la zuppetta di zucca.

Ora iniziamo con la seconda parte della nostra ricetta: tagliate a mezze rondelle 280 grammi di porro e doratelo con due cucchiai di olio d’oliva.

Nel frattempo triturate un ciuffo di prezzemolo insieme a una cipolla e a due filetti di acciuga: battete tutto in modo da ottenere un composto da mischiare poi con il soffritto di porro in modo da farlo insaporire. In seguito soffriggete tutto in padella e a fuoco lento.

La terza fase della nostra ricetta riguarda la pasta: acquistate la gramigna che si abbina benissimo a questo tipo di piatto. Scaldate prima dell’acqua calda in una pentola aggiungendovi il sale e, una volta che bolle, bisogna cuocere la pasta in base ai minuti indicati sul tipo di confezione.

Infine, scolate la pasta: bisogna farla saltare nella padella con il porro in modo da amalgamare tutti gli ingredienti. Mentre lo fate, se è il caso, potete anche aggiungere un cucchiaio di acqua presa direttamente dalla cottura. Prendete la zuppetta di zucca, che avete già preparato in precedenza, e disponetela al centro del piatto, poi aggiungete la pasta e concludete tutto con una bella spruzzata di prezzemolo.

Ecco, come avete visto la zuppetta di zucca con la pasta saltata è una ricetta molto semplice da preparare, ma altrettanto gustosa.

[Foto: lacucinaitaliana.it]