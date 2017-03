Ricetta Cheesecake fredda: ecco come farla

Cheesecake: oggi il dolce arriva dagli Stati Uniti. Avete voglia di rompere gli schemi e preparare un dolce che non rientri tra quelli della nostra tradizione? La ricetta della cheesekake è quello che fa per voi perché è un dolce tipico della cucina americana. In questa versione viene preparata a freddo e guarnita con i frutti di bosco. Vi sono anche le versione calda e con cioccolata.



Ingredienti (torta per 8 persone):



180 grammi di biscotti;

150 grammi di burro;

500 grammi di Philadelphia classico;

200 ml di panna fresca da montare;

120 grammi di zucchero a velo;

10 grammi di colla di pesce;

1 bacello di vaniglia;

200 grammi di lamponi;

200 grammi di frutti di bosco;

1 cucchiaio di zucchero a velo.



Procedimento:



Base torta: per la preparazione della base della torta sbriciolare i biscotti ed unirli al burro fuso quindi stendere il composto sul fondo della tortiera (da 22 centimetri).



Crema: una volta preparato il fondo, ci si può dedicare alla realizzazione della crema. Sciogliere la colla di pesce in acqua fredda per poi scaldarla con due cucchiai di panna. In un altro recipiente mescolare per bene la Philadelphia con lo zucchero, la panna, la vanillina e, per chi lo gradisce, il limone. Unire al composto la colla di pesce e panna e girare bene. Versare il composto sulla base di biscotti e lasciar riposare in frigorifero per circa 4 ore.



Una volta pronta la cheesecake è possibile decorarla con il misto di frutti di bosco, precedentemente cotti con lo zucchero a fuoco basso.

(Foto: Galbani)