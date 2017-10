Le sagre di ottobre più gustose

Il meteo di ottobre preannuncia che le temperature permetteranno belle giornate e potranno favorire tanti italiani che si spostano per il fine settimana o per fare qualche gita fuoriporta approfittando del clima caldo e dei sapori autunnali come le castagne e le zucche che sono i prodotti stagionali per eccellenza.

A Tassullo di Ville d’Anaunia in Trento si svolge la sagra detta Formai dal Mont che permette di scoprire dei paesaggi meravigliosi nella Val di Non, nella Val di Sole e l’Altopiano della Paganella, degustando i prodotti tipici locali come i formaggi di malga. Tale manifestazione si terrà il 21 e il 22 ottobre a Tasullo, scoprendo anche gli antichi mestieri artigianali del Trentino. I visitatori potranno degustare il formaggio presso gli stand dei pastori del luogo e vederne la preparazione presso dei veri e propri laboratori di cucina. A Santa Maria Maggiore, in provincia di Verbano si tiene invece la sagra Fiori di zucca. Qui ci si può perdere tra vie addobbate e vetrine allestite con questo buono ortaggio di stagione. Nei ristoranti e nelle trattorie si possono degustare piatti dove la zucca è la vera protagonista.

Altre sagre animano i paesi di Verona, in particolar modo San Zeno con la Festa del Marrone di San Zeno DOP, un evento tanto atteso che si terrà per tre week end: il 21 e il 28 ottobre, il 5 novembre e una giornata speciale il 1° novembre. La parte più importante della festa è il mercatino dei sapori dove si trovano tante specialità del posto a base di Marrone di San Zeno DOP, tra cui il famoso minestrone. La castagna è la protagonista della sagra detta Castagna Day di Brinzio in provincia di Varese. Un appuntamento goloso per gli amanti delle castagne e dei funghi tra degustazioni e passeggiate nella natura. A Zocca, in provincia di Modena si tiene la sagra della castagna di Zocca e lungo le vie del paese si trovano stand gastronomici con prodotti tipici, che vanno dai primi piatti ai dolci. Alla base vi è sempre la castagna. Il tutto è allietato da piacevoli spettacoli e dal mercatino dell’antiquariato. A Pisa si tiene invece il Food & Wine festival per assaporare ricette nuove e gustose, affiancate da vini pregiati. In provincia di Bari, a Turi, si tiene la manifestazione Bacco per Bacco per scoprire il primitivo, abbinandolo a piatti locali tipici. Altre sagre dove i prodotti autunnali sono i protagonisti sono la Sagra della Varola a Melfi e Funghi in festa a Castelbuono in provincia di Messina.

[Foto: www.sagreneiborghi.it]