La nuova Miss Universo è francese, ha 24 anni ed è una studentessa di odontoiatria

Ha ventiquattro anni, studentessa in odontoiatria, ed è alta 1.73 cm: stiamo parlando della bellissima Iris Mittenaere, la ragazza che ha vinto l’ultima edizione di Miss Universo. Originaria di Lille, è riuscita a sbaragliare la concorrenza dopo aver ottenuto in precedenza l’ambita fascia di Miss Francia in rappresentanza della regione di Calais. Iris è una ragazza dolce e simpatica, che si è sottoposta a tutte le prove per riuscire a conquistare l’ambito premio di più bella del mondo, dalle sfilate in bikini a quelle in costume da sera.

Un piccolo dato: nella storia di questa concorso Iris è la seconda francese ad aver vinto il titolo di Miss Universo. C’era riuscita nel 1953 Christiane Martael, ma adesso la corona torna sotto le luci della Tour Eiffel. “Mi sento davvero benedetta”, ha spiegato la giovane, che ha voluto dedicare questo premio ai bambini in difficoltà, “e voglio dedicarmi affinché possano accedere a un’educazione e alla scuola”. Un impegno preso durante la conferenza stampa e che conferma la sua lodevole intenzione di interessarsi al sociale.

Il percorso di Iris a Miss Universo è stato molto difficile: dopo una fase preliminare cui hanno partecipato tante bellezze provenienti da ogni parte del mondo, erano rimaste in tredici a contendersi l’ambita fascia. Di queste ragazze, però, solo in sei sono riuscite ad accedere alla finale e a confrontarsi con la decisione della giuria.

Ed è proprio con loro che Iris è riuscita a dimostrare di avere, oltre alla bellezza, le doti di un leader, soprattutto quando ha risposto alle domande su come accogliere i rifugiati. Un tema caldo che, inutile dirlo, in questo periodo tiene banco un po’ ovunque, sia su vari siti Internet che nelle trasmissioni televisive. La giovane francese sembra, però, avere le idee chiare: “Sono favorevole a una politica di accoglienza“, ha spiegato, “pur rispettando la sovranità nazionale di ogni Paese”. Insomma, la nuova Miss Universo sembra candidata a un futuro in politica e chissà che, fra qualche anno, non possa provarci.

Lo show, condotto dall’americano Steve Harney, ha registrato ottimi ascolti. Ed è proprio durante la premiazione che si è creata una gustosa gag. In molti ricorderanno la gaffe di cui fu protagonista il presentatore nella scorsa edizione quando, per sbaglio, pronunciò il nome di un’altra concorrente invece di quello della vincitrice. Prima di decretare quello della nuova Miss Universo, dunque, a Steve è stato consegnato un paio di occhiali, creando un momento di grande ilarità.

Nel 2016 aveva trionfato Pia Wurtzbach, ma adesso la corona è passata a Iris che, per un anno, sarà la donna più ambita dai giornali. “Tutte le ragazze sognano di diventare Miss Universo“, ha spiegato alla fine della sua conferenza. Per il suo futuro immediato ha confermato di proseguire con gli studi in odontoiatria e di cercare un uomo con cui creare una famiglia.

[Foto: Topnews.gr]