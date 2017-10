Assicurazione auto: come e con chi risparmiare

Scegliere una compagnia assicurativa che fornisca un buon servizio e che abbia un costo ragionevole, a volte può diventare una vera e propria impresa e molto spesso alcune assicurazione ne approfittano per aumentare il costo e ridurre i servizi, soprattutto per i clienti fissi e affezionati, che spesso hanno paura di cambiare o temono di incorrere in oneri troppo esosi.

Innanzitutto occorre sapere che per cambiare compagnia non serve disdire la polizza e che nel confronto è necessario porre maggiore attenzione su 3 aspetti: prezzo, massimali e franchigia. La polizza assicurativa pesa sul bilancio delle famiglie e proprio per questo diventa fondamentale prestare più attenzione per poter risparmiare notevolmente. Tra le varie compagnie assicurative vi sono Direct Line, Genertel, Genialloyd, Reale Mutua, Zurich Connect. Molte di queste compagnie offrono un servizio online dove è possibile calcolare direttamente il proprio preventivo prima di concludere un contratto assicurativo. La polizza viene calcolata su una probabilità che il conducente abbia di provocare incidenti. Si tratta di una stima che viene calcolata sulla base dei precedenti del guidatore, sulla potenza del veicolo, sulla sua età e sulla città di residenza. Purtroppo negli ultimi anni si continuano a registrare le enormi differenze di costi tra le città meridionali e quelle settentrionali, dove queste ultime hanno costi nettamente inferiori.

Molto spesso, per avere un maggiore risparmio, si cercano le assicurazioni online che sono comunque vantaggiose e complete. Un occhio di riguardo va dato ai massimali che per legge non devono essere inferiori a 1 milione di euro se si tratta di danni alle cose, mentre di 5 per i danni alle persone. Alcune compagnie offrono il cosiddetto scoperto franchigia che permette di avere una riduzione del premio assicurativo. Per cambiare polizza non ci sono dei costi aggiuntivi e non occorre la disdetta. Dal 2013 è stato abolito il tacito rinnovo. Con Direct Line si possono avere polizze a partire da 500 euro all’anno, ma si possono concludere solo tramite il servizio online. Con Reale Mutua invece il prezzo di una polizza minima è di circa 600 euro, tenendo sempre come esempio una macchina di piccola cilindrata. In alcuni casi, alcune compagnie assicurative, permettono di avere particolari sconti in base alla propria posizione lavorativa, facendo un pacchetto assicurativo differente a seconda delle esigenze.