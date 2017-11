Auto Ibride: Scopri i modelli 2018

Un veicolo ibrido è un modello che permette di ridurre i consumi e le emissioni di sostanze inquinanti. Queste vetture sono destinate ad aumentare tanto che si pensa che in un futuro prossimo sostituiranno le altre macchine.

Nel 2018, infatti, vi sono tante novità per quanto riguarda le auto ibride. Ecco i modelli che sono in attesa per l’anno prossimo:

La Lamborghini Urus è un suv dall’estetica sportiva che segna una svolta di design per questa casa automobilistica. Sarà presentata il 4 dicembre. Ha un motore di 600 CV e punterà ad allargare il mercato e le vendite in tutto il mondo. Esteticamente si inspira ai modelli del 2012 ed è considerato un suv urbano. Molti sistemi sono stati apportati per migliorare la motricità dell’auto in qualunque condizione atmosferica e su terreni sabbiosi, di terra o di neve. Passa da 0 a 100 km/h in 4 secondi. Ha un costo di circa 140000 mila euro.

L' Opel Astra GSi è un altro modello ibrido con prese d'aria maggiorate e assetto ribassato che migliorano le prestazioni della vettura sulle curve. Esteticamente è una macchina molto simile alla Buick, con un look più accattivante. Ha 200 CV e si presenta come macchina sportiva adatta alla quotidianità. Il prezzo è di 35 mila euro.

A3 Sportback e-tron è la proposta di Audi per il 2018. Ha una potenza complessiva di 204 CV con cambio s-tronic. Per quanto riguarda i consumi vi sono 62,5 chilometri con un litro e 940 km di autonomia complessiva. Ha uno scatto da 0 a 100 in 7,6 secondi e può viaggiare fino a 222 km/h. Il punto più importante riguarda le emissioni che sono di 36 grammi di anidride carbonica per ogni chilometro. Ha un prezzo di 50000 euro.

La sfida delle vetture ibride è stata accettata anche dalla BMW con la Serie 5 530e iPerformance che ha un motore termico di 2 litri e una potenza di 252 CV. In modalità elettrica percorre circa 45 chilometri e può arrivare fino a 235 km/h con un'accelerazione di 6,2 secondi. Le emissioni registrate sono di 44 grammi di CO2 per chilometro. Ha un costo base di poco più di 57 mila euro. Si presenta esteticamente come un'elegante berlina 5 porte, con assetto sportivo e grande cura delle rifiniture.

Dal Giappone invece arriva il modello Lexus IS che ha un motore termico di 2,5 litri e un'unità elettrica di 143 CV. I consumi sono ridotti a 4,3 litri per 100 km. Quanto al listino prezzo si parte da circa 41000 euro, senza optional.

[Foto: www.audi.co.uk]