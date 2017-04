Pulizia sedili auto: semplici trucchi per risparmiare tempo e soldi!

Smacchiare gli interni dell’auto un’operazione impossibile? Per fortuna a tutto, o quasi, c’è un rimedio. I sedili delle auto assorbono macchie e odori di diverso tipo ed è per tale motivo che necessitano di una costante pulizia. Ecco alcuni rimedi economici per togliere le macchie più ostinate.

Primo passaggio: l’aspirapolvere. Per prima cosa è importante aspirare la polvere dai sedili della propria auto quindi procedere alla rimozione di eventuali macchie. Aspirare con un buon macchinario i sedili significa asportare residui e briciole di qualsiasi tipo, oltre che rinfrescare i sedili.

Pulizia delle guide dei sedili: per rimuovere al meglio residui e polvere dalle guide dei sedili è necessario munirsi di un piccolo pennello a setole dure. Dopo aver spazzolato accuratamente le guide, passare l’aspirapolvere per aspirare eventuali residui e polvere.

Macchie sui sedili: le macchie possono essere di vario tipo e, soprattutto se si hanno dei bambini, è difficile non essere mai incappati in questo problema. Per togliere le macchie di inchiostro si può utilizzare un po’ di spray per capelli e, se la macchia persiste, si può provare con un mix di acqua e alcool. Macchie di olio: è bene non far passare troppo tempo e la prima cosa da fare è quella di ricoprire tutta la superficie della macchia con del sale e lasciarlo in azione per circa 10 minuti (il sale assorbirà l’olio). Dopo questa operazione è possibile lavare con acqua e sapone di Marsiglia la parte smacchiata.

Macchie di vomito: il bambino ha rigurgitato in macchina? Nessun problema: versare subito dell’acqua frizzante sulla macchia e dopo aver lasciato agire qualche minuto asciugare con un panno asciutto. Dulcis in fondo, ci sono anche le macchie di caffè: in questo caso si può utilizzare un mix fatto di un bicchiere d’acqua e mezzo bicchiere d’aceto con cui tamponare la parte macchiata più volte. Lasciare agire almeno un quarto d’ora e la macchia dovrebbe sparire.

(Foto: SicurAUTO.it)