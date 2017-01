Consigli su come guidare in inverno

Guidare con dolcezza: questo dovrebbe essere un consiglio da seguire anche in altri periodi dell’anno, ovvero evitare manovre brusche che, soprattutto nella stagione fredda, possono risultare pericolose in presenza di manto nevoso o ghiaccio su strada. È infatti molto difficile gestire un’auto che scivola e per questo è bene manovrare il volante, il freno e l’acceleratore con movimenti morbidi.

Le ruote slittano alla partenza: in presenza di tale problema è utile innestare la seconda marcia anziché la prima e lavorare di frizione. È importante ricordare di tenersi ad una velocità ridotta al fine di aumentare la distanza di sicurezza dagli altri veicoli a causa dell’allungamento degli spazi di frenata.

Frenare scalando: per rallentare è meglio scalare di marcia anziché frenare e vale anche in questo caso il consiglio di agire dolcemente sui freni. È bene ricordare che è meglio frenare quando l’auto procede con le ruote dritte poiché ha più aderenza rispetto a quando si trova in curva. In caso di frenata d’emergenza pestare con decisione il pedale del freno così che possa intervenire l’ABS. Se il pedale dovesse tremare, niente paura, è normale e vuol dire che il sistema sta regolando la forza da applicare ai freni al fine di ridurre lo spazio di frenata. In discesa è preferibile adoperare le marce basse così da sfruttare il freno motore.

(Foto: OmniAuto.it)