Ferrari, F1: Raikkonen riconfermato per il 2018

Kimi Raikkonen in Ferrari anche nel 2018. Rinnovato l’accordo tra la Scuderia e Kimi Raikkonen. La notizia è stata pubblicata sul sito della Casa nella sezione news: “Ferrari N.V. (NYSE/MTA: RACE) comunica che la Scuderia Ferrari ha rinnovato l’accordo di collaborazione tecnico-agonistica con Kimi Raikkonen”. Il pilota finlandese “sarà quindi impegnato nel Campionato mondiale di F1 con il team di Maranello”.

Raikkonen, 37 anni, ha corso ben 263 Gran Premi, totalizzando 20 vittorie e 17 pole position. Nel mondiale è in quinta posizione con 116 punti. Ad oggi è l’ultimo pilota ad aver vinto nel 2007 il titolo piloti con la Ferrari. Nel corso della sua carriera ha corso in Formula 1 per la Sauber, la McLaren, la Lotus e la Ferrari.

(Fonte: formula1.ferrari.com)

(Foto: Formula 1)