L’Ivass avverte: ecco le polizze auto temporanee false

Attenzione alle polizze auto temporanee false. L’Ivass, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, mette in guardia gli automobilisti sull’aumento dei casi di polizze r.c. auto temporanee false “proposte online da siti irregolari”. Tali siti web offrono agli automobilisti polizze di breve durata, che vanno da pochi giorni a qualche mese, puntando sul loro vantaggio per quanti utilizzano un veicolo solo per brevi periodi di tempo o per quanti devono ritirarlo e farlo immatricolare.

Polizze offerte da imprese inesistenti. Queste polizze vengono offerte online da nomi di imprese assicurative inesistenti o, addirittura, da quelle che sfruttano i nomi di aziende o intermediari regolarmente iscritti. Di seguito l’elenco di alcuni dei più recenti casi scoperti da Ivass: assitempo.it; contibroker.it; assicurazionibrevi.it; studiobovio.com; galloassicurazioni.com. Come distinguere un’impresa reale da una fittizia?

Ecco come non perdere i propri soldi con polizze auto temporanee false. Onde evitare di perdere soldi e ritrovarsi di conseguenza senza adeguata copertura assicurativa, con la possibilità di vedersi sequestrata la propria auto o ritirata la patente, ecco alcuni consigli diffusi dall’Ivass per riconoscere un’impresa truffaldina operante nel mercato delle assicurazioni:

assenza sul sito web dei dati identificativi dell’intermediario assicurativo;

presenza del sito nell’Elenco dei siti web irregolari pubblicato dall’Ivass;

assenza sul sito web del nome dell’impresa assicurativa che emette la polizza;

nome di un’impresa che non compare nell’Elenco delle imprese italiane né nell’Elenco delle imprese estere ammesse ad operare nella r.c. auto;

In caso di dubbio ci si può rivolgere al Contact Center IVASS, numero verde 800-486661. Per approfondire, leggere il link seguente: www.ivass.it

(Foto: Business Blog Network)