Marchionne, auto elettrica: ‘Non va imposta per legge’

Prima risolvere i problemi energetici, poi si potrà parlare di auto elettriche. Sergio Marchionne, amministratore delegato (ad) di Fca, nel corso della lectio magistralis tenuta a Rovereto (Trento), ha parlato delle auto elettriche: “Le auto elettriche possono sembrare una meraviglia tecnologica, soprattutto per abbattere i livelli di emissione nei centri urbani, ma si tratta di un’arma a doppio taglio”. A Marchionne è stata conferita la laurea ad honorem in ingegneria industriale.

Per l’ad di Fca “forzare l’introduzione dell’elettrico su scala globale, senza prima risolvere il problema di come produrre l’energia da fonti pulite e rinnovabili, rappresenta una minaccia all’esistenza stessa del nostro pianeta”. Auto elettrica sì, ma alimentata da fonti sicure e non inquinanti.

Guida autonoma. Marchionne ha affrontato anche il tema della guida autonoma: “Ci sono due approcci alla guida autonoma. Il primo, che potremo chiamare ‘evoluzionista’, prevede uno sviluppo progressivo della tecnologia, attraverso cinque livelli successivi. L’altro, di tipo ‘rivoluzionario’, consiste invece nel saltare la progressione e lavorare da subito allo sviluppo di un sistema totalmente autonomo. Noi in Fca pensiamo che il giusto approccio sia a metà strada. Per questo, da una parte, stiamo lavorando sull’evoluzione delle tecnologie, per tappe successive; dall’altra siamo impegnati in un progetto rivoluzionario sulla guida autonoma insieme a Google”.

(Foto: Corriere – Motori – Corriere della Sera)