Offerte auto usate: ecco come trovare il miglior affare

Un’auto usata può essere un ottimo modo di investimento poiché si può scegliere un modello che si desidera senza dover pagare il prezzo per intero. Tuttavia, spesso capita di imbattersi in modelli che possono sembrare dei veri e propri gioielli quando in realtà sono dei catorci e occorre poi spendere molti soldi per poterli sistemare a renderli sicuri e funzionanti. Per evitare di incorrere in queste situazioni sarebbe più opportuno prestare molta attenzione prima di completare l’acquisto e nel caso fosse necessario, o se vi fossero dubbi, consultare un esperto per avere una valutazione migliore.

I migliori siti dove cercare un’auto usata

Gli annunci di auto usate si trovano ovunque: su internet, sui giornali, direttamente presso i rivenditori autorizzati oppure nelle concessionarie.

Tra i siti migliori dove cercare un’auto usata vi è Autoscout 24, dove si inseriscono tutti i parametri di ricerca che interessano, come prezzo, modello, anno di immatricolazione e paese di riferimento. Lo stesso funzionamento ha automobile.it. Acquistare direttamente ha i suoi vantaggi poiché si può trattare sul prezzo e quest’ultimo sarà sempre più basso rispetto a quello fissato da una concessionaria. Tuttavia quest’ultima fornisce molte più garanzie e nel caso in cui ci fossero dei difetti è possibile ottenere un’assistenza gratuita per almeno un anno dalla data di acquisto.

Altri siti dove poter trovare macchine usate sono subito.it, kijiji.it, autoxy.it e ciao.it. Qui si inseriscono nella barra di ricerca le parole chiave, come modello e marca e seguiranno una serie di risultati da valutare.

Alcuni consigli prima di acquistare un’auto usata

Le migliori offerte sono quelle che offrono la vettura a prezzi ragionevoli e secondo gli andamenti del mercato. Da valutare positivamente sono le auto aziendali, che vengono vendute nelle concessionarie e che al prezzo dell’usato si può acquistare una vettura quasi nuova. Se si acquista sui siti online occorre avere maggiore attenzione, valutando tutte le caratteristiche tecniche del veicolo, guardando accuratamente le foto e possibilmente andare di persone a vedere. Sarebbe opportuna scartare anche quei modelli che hanno un costo troppo basso rispetto allo stesso modello usato proposto su altri siti. Un ulteriore step per valutare l’affidabilità della vettura è chiedere di poter fare un giro di prova in cui vengono testate le reali prestazioni della macchina. In una concessionaria questo è quasi d’obbligo mentre un privato potrebbe rifiutarsi per non far scoprire i difetti della vettura che si cerca di vendere.