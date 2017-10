Suv economici: scopri i nuovi modelli 2018

Nel 2018 sono in arrivo molti modelli di Suv economici. Questo perchè si tratta di un genere che ha acquisito sempre più richiesta sul mercato soprattutto per il comfort alla guida e per i lunghi spostamenti. Inoltre, se precedentemente erano riservati a una nicchia, oggi invece è possibile trovare modelli economici a meno di 20.000€.

Tra i tanti modelli nel 2018, uno tra i più economici è il Dacia Duster che ha un costo di partenza di circa 17 mila euro. Si tratta di 1,5 turbodiesel con 109 cavalli disponibile anche con cambio robotizzato a doppia frizione. Ha un design sobrio ma imponente, che da grande stabilità alla vettura durante la marcia. Percorre 22 km a litro e oltre al prezzo di acquisto ha una spesa di mantenimento nettamente inferiore a molte altre vetture della stessa categoria. Gli interni sono spaziosi e può ospitare fino a 5 persone e il baule posteriore è molto capiente. È facile da guidare e i comandi sono intuitivi.

Un altro modello che è in uscita nel 2018 è la Mazda CX-5 che ha un costo di circa 35 mila euro. I consumi sono di circa 18 chilometri a litro ed è molto confortevole alla guida, con sedili ergonomici, come delle vere e proprie poltroncine, per godersi un viaggio anche lungo senza dolori posturali. Il modello è molto simile alle precedenti versioni ma lo stile è molto più sportivo. Nella parte anteriore è stata ampliata la mascherina dove il logo ora è molto più visibile. All’interno, lo schermo di 7 pollici è più rialzato e quindi anche più comodo da gestire poiché non occorre togliere gli occhi dalla strada.

Vi è grande attesa per la nuova Audi Q2 che ha un costo di partenza di circa 25 mila euro. Si tratta del modello Suv più piccolo della casa tedesca, infatti ha dimensioni contenute ma è ben definita in ogni dettaglio. È perfetta per coloro che amano questo genere di vettura ma che hanno bisogno anche di una linea più comoda da gestire nelle città. Il design è molto robusto ma allo stesso tempo spigoloso, con una mascherina anteriore imponente. Nella parte posteriore uno spoiler sul lunotto e il diffusore aerodinamico rendono le forme più leggere. Si può scegliere tra il modello benzina o diesel, con cambio manuale o a doppia frizione.

La casa francese Peugeot 2008 ha un costo base ci circa 22 mila euro e ha un design molto vispo e accattivante, un consumo medio di 22 km al litro. Rispetto alla versione precedente questa è più aggiornata, con i fanali a led e gli inserti cromati che sono posti alla base dei paraurti.