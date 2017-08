Volkswagen: ritorna il pulmino ‘Bulli’ dei figli dei fiori

Ritorna il pulmino dei figli dei fiori ma in versione moderna. Il mitico Volkswagen “Bulli”, più noto come pulmino dei figli dei fiori, ritorna sul mercato con il nuovo nome I.D. Buzz. La sua produzione partirà entro il 2020 e segnerà l’avvio di una nuova generazione di vetture elettriche. Non è stato ancora pubblicato il prezzo di listino dell’I.D. Buzz ma si parla di cifre che girano attorno ai 60.000 euro.

Estetica vintage. L’I.D. Buzz richiama nella sua estetica quella che ha contraddistinto diversi decenni fa il mitico “Bulli”: la calandra a V e l’ampio stemma VW presente nella parte frontale della vettura. La modernità irrompe con la grande presenza delle luci a LED pronte a mettere in risalto i particolari della carrozzeria dell’I.D. Buzz. Gli interni del pulmino possono ospitare fino ad 8 passeggeri.

Presenti due motori elettrici. La Volkswagen I.D. Buzz monta due motori elettrici, uno per asse, ed offre una trazione integrale ed una potenza totale di circa 370 CV. Le batterie a ioni di litio da 111 kWh garantiscono un’autonomia superiore ai 500 Km. La ricarica delle batterie è assicurata da una nuova tecnologia di ricarica rapida. Saranno presenti anche dei sensori gestiti da un software in grado di abilitare la guida autonoma. Le sue misure sono: 4.941 mm in lunghezza, 1.976 mm in larghezza e 1.963 mm in altezza.

(Foto: CNET)