Nuovo catalogo Ikea Natale 2017: tante decorazioni da scoprire

Il noto brand norvegese Ikea lancia un nuovo catalogo con tutti gli addobbi natalizi per il Natale 2017 per portare nella propria casa la magica atmosfera delle feste.

Il catalogo comprende una grande varietà di prodotti che vanno dagli accessori di cucina agli addobbi per l’albero o il presepe. L’aria del Natale si respirerà anche attraverso i tessili, che diventano così utili per abbellire la propria casa ma anche da regalare alle persone che più si amano. Il Natale Ikea infatti si propone di portare le feste in ogni parte della casa a partire dalla tavola, con tovaglie, servizi di piatti, tazzine e tanto altro ancora. Infatti durante le feste si ha l’abitudine di preparare di più, di realizzare dolci in tema. Ecco allora che gli stampi da forno Bakglad a forma di orsetto o i set per tagliare i biscotti a forma di fiocco di neve diventano fondamentali per preparare dei dolci a tema. Un’importante novità è quella che riguarda il servizio di piatti Vinter 2017 con delle decorazioni molto particolari che richiamano il calore della lavorazione a maglia. Il servizio comprende anche le tazze e le tazzine per poter gustare in compagnia un buon caffè o una cioccolata calda, davanti ad un albero ricco di addobbi e nel pieno delle feste e del clima natalizio. All’interno del catalogo si trovano anche tovaglie, canovacci, cuscini e plaid per rallegrare tutte le stanze durante questi giorni di festa. I tessili giocano sulle tonalità del rosso, colore tipico della tradizione, al grigio, considerato più moderno e che richiama proprio le nuance del freddo, della neve ma anche dell’eleganza.

Una sezione che gli amanti del genere non si lasciano certamente sfuggire è quella dedicata agli addobbi dell’albero di Natale. Ve ne sono tanti e per tutti i gusti. Da quelli che richiamano il ghiaccio e quelli molto più semplici che richiamano le festività ma che possono essere utilizzati anche dopo l’Epifania, come ad esempio la stella in stile Bauhaus, bianca con i profili rossi. Molto particolari anche i bicchieri a calici, di cristallo, con il bordo profilato con la greca, lo stesso motivo ricorrente in questo catalogo, che si ritrova anche nello zerbino e nel tessile.

Quest’anno niente renne e rosso ovunque per il catalogo Ikea 2017 ma uno stile minimal che si rifà all’estremo nord dell’Islanda. Il giusto connubio tra modernità e tradizione viene apprezzato anche da coloro che non amano tanto queste feste ma che possono addobbare la propria casa con oggetti originali, ma senza esagerare. Il catalogo comprende centinaia di prodotti per accontentare i gusti di tutti e per fornire spunti di idee per le feste di Natale.

[Foto: www.ikea.com]