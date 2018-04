In arrivo il primo conto corrente intestato a cani e gatti

Cosa succederebbe se ai nostri animali domestici intestassimo un vero e proprio conto corrente? Sembra la trama demenziale di una commedia con Owen Wilson e invece è quanto si potrà fare grazie ad Amici Fedeli, un servizio che consente di utilizzare cifre in denaro a favore dei nostri amici pelosi.

Come è nata l’idea?

L’idea del primo conto corrente intestato agli animali a quattro zampe è nata a Piacenza. Amici Fedeli, racconta Corrado Sforza Fogliani, presidente della banca di Piacenza, è un progetto che si è sviluppato quando alcuni clienti di una sua filiale hanno cominciato a indirizzare i loro soldi su di un conto legato a cani o gatti in modo da separarli da quelli per le spese di tipo domestico.

Tutto è iniziato quando un cliente della banca diretta da Fogliani ha chiesto in modo esplicito di creare un conto da intestare al suo cane. La richiesta, inizialmente, ha colto di sorpresa Fogliani, ma si è poi rivelata essere non solo vincente ma si è diffusa tra altri proprietari di animali. E in poche settimane sono diventati un centinaio i cittadini di Piacenza che stanno usufruendo di questo servizio.

Tanti servizi per solo 6 euro al mese

Per aprire un conto ad Amici Fedeli basta pagare sei euro al mese. I clienti hanno a disposizione per i loro animali vari servizi: promozioni per cliniche che operano cani e gatti, sconti per negozi che vendono articoli e materiale inerente al loro mondo, ma anche la possibilità di eseguire operazioni di home banking, quindi legate al circuito telematico.

Una curiosità di Amici Fedeli è l’aspetto burocratico in quanto il nome dell’animale intestatario compare nei documenti ufficiali, insieme a quello del suo padrone, naturalmente. Lo stesso Fogliani ha aperto un conto per il suo Sun, un cocker spaniel di cui è molto affezionato. Il presidente della banca piacentina, in un’intervista alla Stampa, ha spiegato inoltre che i soldi che metterà su questo conto li utilizzerà solo per le esigenze del suo amico a quattro zampe. Separandoli da quelli che ha per i figli e la moglie in modo da non creare confusione.

Un vero e propio business per le banche

Insomma, un’idea come Amici Fedeli farà sicuramente discutere e, dalla città di Piacenza, è pronta a diffondersi in ogni parte del nostro Paese. Si calcola che in Italia ci siano circa sessanta milioni di animali domestici e che, se tutti i loro padroni inizieranno a registrarli in banca e con tanto di conto corrente, si potrà iniziare un vero e proprio business.

Un affare che porterà dei notevoli guadagni alle banche perché, si sa, ai nostri amici a quattro zampe siamo tutti affezionati e saremo sempre pronti a spendere anche cifre importanti per soddisfare i loro bisogni.