Truffe informatiche, Poste Italiane: ecco tutto quello che c’è da sapere sul phishing

Phishing: quando le truffe viaggiano sul web. Il phishing è una frode informatica realizzata attraverso l’invio di e-mail contraffatte. In queste mail, che richiamano la grafica ed i loghi ufficiali di aziende ed istituzioni, viene chiesto al destinatario di fornire dati sensibili, motivando tale richiesta con ragioni di natura tecnica.

I consigli di Poste Italiane: non fornire mai i propri dati. Poste Italiane mette in guardia i propri utenti e sottolinea che “non chiede mai, attraverso messaggi di posta elettronica, di fornire il “nome utente”, la password, il codice per le operazioni dispositive di Bancoposta online, i dati delle carte di credito o della carta postepay”.

Cosa fare se si è incappati in una frode? Se per sbaglio si risponde a queste mail indicando i propri codici, è bene cambiare subito la password di accesso ai servizi ed informare subito Poste italiane, chiamando il numero verde 803.160 o inviando un e-mail a info@poste.it. Un’ulteriore azione importante consiste nel verificare prontamente i movimenti del proprio conto.

Accrediti sospetti sul proprio conto. Se si ricevono accrediti nel proprio conto Bancoposta o sulle carte Postepay da fonti sconosciute evitare di prelevare la somma ed informare Poste Italiane al numero verde 803.160 o inviando un e-mail a info@poste.it.

(Foto: Absoft.it)