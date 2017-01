27 gennaio 2017: giorno della memoria

Una giornata per non dimenticare i crimini contro l’umanità. Ricordare quanto di indicibile fu messo in atto dalla barbarie nazista è un dovere importante perché è stata proprio quella terribile dittatura a non esitare nello sterminare milioni di persone: ebrei, zingari, omosessuali, disabili. Tutti coloro che venivano considerati e rientravano nella grande categoria umana degli indesiderabili. Persone che non possedevano, per Hitler e i nazisti, il diritto inalienabile alla vita e a vivere. Oggi si celebra il loro ricordo, quel terribile sterminio realizzato e portato avanti fino al 1945, anno in cui la guerra si chiuse con la capitolazione della Germania e la vittoria delle forze alleate.

L’Italia ha istituito per prima il giorno dedicato alle vittime dell’Olocausto. L’Onu ha istituito tale data nel corso dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 1 novembre 2005, con la risoluzione 60/7, a seguito delle celebrazioni per il sessantesimo anniversario della liberazione dei campi di concentramento nazisti. Fu proprio il 27 gennaio del 1945 che le truppe dell’Armata Rossa entrarono nel campo di concentramento polacco della città di Auschwitz. Qui vennero alla luce i terribili crimini contro l’umanità commessi dai nazisti. L’Italia ha istituito il giorno della memoria delle vittime dell’Olocausto, a dispetto di quanto accade di solito, con ben cinque anni di anticipo, con la legge numero 211 del 20 luglio del 2000.

(Foto: ANPI Ravenna)