Cassano smetterà col calcio e dice addio al Verona

Sì, Antonio Cassano è pronto ad appendere gli scarpini al chiodo, non per ora almeno. E questo nonostante gli annunci fatti dalla moglie via Twitter, che già aveva dato per certa la notizia di un “non-addio” al mondo del calcio da parte dell’ex calciatore barese.

Antonio, proprio tramite il profilo Twitter della compagna, ha deciso di scrivere un post di proprio pugno nel quale spiega “Al contrario di quanto apparso sui profili social ufficiali di mia moglie, vorrei precisare quanto segue. Carolina ha sbagliato, dopo averci pensato e riflettuto alla fine ho deciso: Antonio Cassano non giocherà più a calcio. Chiedo scusa alla città di Verona, a tutti i tifosi, al presidente Maurizio Setti, al direttore sportivo Filippo Fusco, all’allenatore Fabio Pecchia, ai miei compagni di squadra e allo staff medico e tecnico. Per un uomo di 35 anni sono le motivazioni a dettare la vita, e in questo momento sento che la mia priorità è rappresentata dal fatto di stare vicino ai miei figli e a mia moglie.

Antonio Cassano”

A commentare la vicenda, in casa Hellas, è stato proprio Setti, che ha dichiarato “Questo ragazzo non ce la fa di testa, anche se fisicamente e atleticamente sta molto bene. Professionalmente non gli si può rimproverare nulla, evidentemente non riesce a rimanere sereno e lucido in un gruppo e vuole restare a casa. C’è un up e un down, parla e poi sta muto: peccato, perché dal punto di vista professionale stava facendo tutto per bene. Rimango, e rimaniamo, basiti per quanto appreso riguardo la presunta mancanza di stimoli di Cassano. Nel sottolineare che il calciatore è tuttora un tesserato gialloblù, voglio altresì ribadire che al Verona il gruppo viene prima del singolo e la maglia prima di qualsiasi calciatore. Verona è una piazza storica e appassionata, che merita considerazione e rispetto. Per quanto ci riguarda, proseguiremo nel lavoro per rendere questa squadra in grado di poter lottare per il nostro obiettivo.”

Insomma, la scelta fatta da Antonio sembra aver stizzito e non poco il presidente del club veronese. Chissà, magari dopo questa “strigliata” in pubblico, Cassano cambierà idea. Per l’ennesima volta.

[fonti articolo: sportmediaset.mediaset.it, ansa.it, gazzetta.it, repubblica.it]

[foto: sport.sky.it]