Coppa Italia: la Roma dovrà affrontare la Lazio in semifinale

Andare in campo a quarant’anni ed essere ancora decisivo: con questa frase si può spiegare quello che un giocatore come Totti è in grado di compiere, un campione che ormai non ha eguali nel calcio italiano. Basta vedere come il Capitano giallorosso abbia risolto la partita tra la sua squadra e il Cesena, tirando lui il rigore decisivo che ha permesso ai capitolini di passare il turno.

Il quarto di finale con la squadra emiliana, però, ha messo in luce tutti i difetti della Roma già visti nelle ultime settimane. Un gioco lento e macchinoso e la consapevolezza di non riuscire a gestire un risultato. La gara con il Cesena era iniziata nel migliore dei modi, ma il gol di Dzeko non è bastato a dar fiducia ai giallorossi, che si sono fatti raggiungere da Garritano, autore del pareggio.

Una gara ostica e nervosa condotta da una Roma forse in affanno: impegnati su tre fronti, Coppa Italia, Europa League e Campionato, la squadra di Spalletti sembra non gestire il ritmo partita. D’altronde la sfida con il Cesena, terzultima in Serie B, è un segnale che i giallorossi devono avere più determinazione se intendono innalzare il livello del loro gioco.

C’è voluta un’entrata sbagliata di Agliardi sul centrocampista della Roma Nainggolan per decidere le sorti di una partita che sarebbe terminata forse nei tempi supplementari o, nella peggiore delle ipotesi, ai rigori. E’ proprio dal dischetto, al minuto ’95, che il Capitano si è preso, come spesso accade, le sorti della squadra sulle spalle tirando il rigore decisivo che ha permesso ai giallorossi di superare il turno.

Con questo rigore Totti sigla il centesimo gol nella gestione totale di Spalletti. Una cifra simbolica che il Capitano ha celebrato a modo suo risultando, nonostante l’età, ancora decisivo. E alcune critiche da parte dell’ambiente romano, quindi tra tifosi e opinionisti, riguardano proprio la gestione della rosa che l’allenatore toscano sta compiendo nelle ultime gare, ritenuta da alcuni troppo eccessiva.

“Turnover esagerato”: è questa l’accusa mossa a Spalletti che, nella gara con il Cesena, ha tenuto fuori tanti nomi importanti. Ed è proprio quando, nella ripresa, è entrato Nainggolan al posto di uno sbiadito Juan Jesus, che la partita è cambiata. Inoltre dal 3-4-3 iniziale si è passati 4-2-3-1, formazione che ha permesso a un giocatore come Totti di agire dietro alla punta.

Tralasciando le disquisizioni tecniche, la Roma adesso dovrà affrontare la Lazio in semifinale di Coppa Italia: una gara a due turni, andata e ritorno che, viste le rispettive diatribe tra le rispettive tifoserie, sarà di sicuro avvincente.

