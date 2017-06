Dal Portogallo sicuri: Cristiano Ronaldo lascerà il Real Madrid

Prima l’addio al Manchester United nel 2009, ora quello al Real Madrid. Cristiano Ronaldo, da anni considerato uno dei migliori calciatori al mondo, ha deciso di dire addio al club spagnolo, almeno stando alle indiscrezioni lanciate dal giornale sportivo A Bola.

Stando alle parole del quotidiano, l’addio sarebbe ormai pressoché certo, così come la ragione che avrebbe spinto il giocatore a fare una scelta tanto radicale. Ronaldo, infatti, sarebbe ancora infuriato a seguito delle accuse di frode. Secondo il fisco, il portoghese non avrebbe versato 14 milioni di euro in tasse; sebbene l’accusa rimanga, comunque, il club madrileno lo ha difeso a spada tratta, rilasciando addirittura un comunicato ufficiale.

Nonostante ciò, il calciatore sembra che abbia già parlato anche con il presidente del Real, Florentino Perez, della sua scelta, giudicata da egli stesso come irreversibile.

Certo, vista la classe e la bravura di Cristiano, di certo non rimarrà a corto di offerte: pare infatti che sui tavoli ce ne sia già una da 180 milioni di euro. Rimane solo da sapere quale club l’abbia fatta, poiché il Manchester United e il Paris Saint Germain sarebbero entrambe motivate ad avere il giocatore tra le proprie fila.

Insomma, un addio giunto per certi versi inatteso e che di certo farà parlare ancora di sé per molto molto tempo. Per ora noi restiamo in trepidante attesa di sapere quale sarà la prossima squadra di CR7.

