Donnarumma-Milan: l’accordo è stato raggiunto

È stata una sorta di lunga, anzi lunghissima e travagliata “telenovela” quella tra il portiere Donnarumma e la sua squadra, il Milan. A fine campionato il giovane giocatore aveva detto di aver preso in considerazione l’idea di lasciare i rossoneri, a causa di questioni di natura economica.

Dopo tante critiche (alcune decisamente aspre, provenienti soprattutto dai tifosi milanisti), sembra che le asce di guerra siano state finalmente deposte e che il diciottenne Gianluigi abbia firmato per il rinnovo. Rinnovo che, statene certi, farà chiacchierare molto a lungo, sì perché il ragazzo percepirà 6 milioni a stagione, per 5 anni e non solo: anche suo fratello Antonio (che pure gioca nel ruolo di portiere) farà parte dei rossoneri, con un contratto da 1 milione di euro all’anno.

Non solo questo però: al Milan hanno garantito delle clausole davvero da capogiro, poiché Donnarumma percepirà 50 milioni di euro laddove il Milan non riuscirà ad accedere alla Champions e 100 milioni in caso contrario.

Insomma, col PSG non se ne farà proprio nulla a quanto pare, nonostante un’offerta a dir poco allettante: la squadra francese avrebbe offerto al 18enne un contratto da 13 milioni a stagione, ville di proprietà e, ultimo ma non ultimo, 3 limousine a completa disposizione della sua famiglia.

Ora rimane solo da capire come i tifosi accoglieranno in campo il portiere: la sua storia sa un po’ di “figliol prodigo”, o di altro (e qualcuno nella rete non ha mancato di attaccare duramente le scelte fatte da Gianluigi). Ma questi, in fin dei conti, sono punti di vista, quello che conta è che la prossima stagione del Milan sia più fruttuosa di quella appena passata, così che Donnarumma possa mettere a tacere, una volta per tutte, le malelingue.

[fonti articolo: corrieredellosport.it, gazzetta.it]

[foto: gazzetta.it]