Ilary Blasi a Francesco Totti: “Hai 40 anni, basta giocare”

Showgirl di grande successo, presentatrice famosa e donna bellissima, Ilary Blasi è famosa, oltre per le sue innate doti di intrattenitrice televisiva, per il suo lungo matrimonio con Francesco Totti, calciatore e capitano della Roma. I due sono ormai sposati ormai da quasi 12 anni e il loro rapporto è più vivo che mai.

Ilary non è nuova nel dire la sua riguardo al lavoro del marito ed è tornata nuovamente a parlare della carriera di Francesco ieri sera, durante un’intervista rilasciata a Fabio Fazio nel corso della trasmissione “Che tempo che fa”. Blasi, nel corso della lunga chiacchierata, ha dichiarato “Se Totti giocherà fino a 70 anni? Basta, ora ha finito. Ha fatto 40 anni. Andare all’estero è una scelta che spetta a lui, ne parliamo, ma alla fine resteremo a Roma, stiamo tanto bene qui”. Insomma un messaggio chiaro lanciato dalla bionda showgirl che vedrebbe bene il marito in veste di dirigente sportivo, lontano dai campi. Totti, probabilmente, non seguirà le orme di tanti altri grandissimi giocatori che, nella parte finale della loro carriera sono emigrati, per giocare in nazioni quali Cina, Emirati Arabi o Stati Uniti.

In questo caso, forse, la scelta è legata anche alla brillante carriera di Ilary, che si ritroverebbe senza lavoro altrove. Insomma, lo avrete capito, se siete romanisti mettetevi l’animo in pace, così come se siete dei semplici amanti del buon calcio, state per “perdere” sul campo di gioco una delle figure più importanti degli ultimi 20 anni.

