Inizia l’avventura di Totti come dirigente della Roma con Monchi

Francesco Totti prende servizio come dirigente sportivo. Il momento doveva arrivare ed è arrivato: l’ex calciatore storico della Roma, Francesco Totti, è entrato in servizio a Trigoria come dirigente della sua amata squadra. Nel corso della conferenza stampa, Ramón Rodríguez Verdejo, detto Monchi, ex calciatore spagnolo e attuale direttore sportivo della Roma, ha detto dell’ex numero 10: “Francesco voleva un po’ sapere come stesse il gruppo, vedere i nuovi calciatori e gli allenamenti, l’ho visto molto calato nella nuova dinamica. A mio avviso è un acquisto magnifico per la squadra, sebbene non da calciatore”.

Totti ringrazia Monchi con un tweet. Monchi ha poi postato in serata su Twitter una foto in cui è assieme a Totti, corredata da queste parole: “Difficile avere un insegnante migliore per capire la Roma”. La replica di Totti attraverso un tweet non si è fatta attendere: “Grazie, è un piacere lavorare con un professionista della tua esperienza! Spero che faremo grandi cose per la Roma!”. Per Francesco Totti inizia così un nuovo corso alla Roma in qualità di dirigente sportivo. Il sogno di rimanere assieme alla sua squadra del cuore prosegue ancora, dopo tanti anni, e regalerà molte altre emozioni ai tifosi della Roma.

(Foto: lapresse.it)