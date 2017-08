Le fidejussioni per Bonucci e Biglia continuano a tenere banco in casa Milan

In casa Milan, dopo la qualificazione al secondo e ultimo turno preliminare di Europa League ottenuta contro il Craiova, continua a tenere banco la scottante questione relativa agli acquisti di Leonardo Bonucci e Lucas Biglia, due dei pezzi da novanta che dovrebbero andare ad arricchire la rosa a disposizione di Vincenzo Montella.

Come è ormai noto, per poterli ufficializzare e quindi permettere loro di scendere finalmente in campo, la società rossonera deve produrre delle fidejussioni, che però sino ad oggi non sono state concesse. Il BPM, sino a quest’anno sponsor della società lombarda, ha infatti rifiutato il suo avallo all’operazione, non reputando all’altezza le garanzie offerte dal Milan. Stando a quanto riferito da alcuni siti specializzati in questioni riguardanti il rapporto tra finanza e calcio, nella precedente operazione di acquisizione la nuova proprietà cinese avrebbe impegnato tutti gli asset disponibili, o quasi e si ritroverebbe quindi scoperta.

La stessa dirigenza rossonera sembra convinta del fatto suo, tanto da continuare a ripetere che non ci sarebbe alcun problema, essendo stati interpellati altri istituti.

Intanto, però, il tempo continua a scorrere in maniera inesorabile verso il naturale epilogo dell’11 agosto, termine ultimo per poter presentare le fidejussioni e ufficializzare due dei tanti acquisti di una campagna che è stata definita faraonica dalla stampa specializzata. Ove le stesse non arrivassero, sarebbe non solo uno smacco per la nuova proprietà, ma anche una indiretta conferma di quanto detto qualche giorno fa dal presidente della Roma, James Pallotta. Il maggior azionista giallorosso, infatti, da Boston aveva fatto sapere di ritenere del tutto assurda la campagna di acquisizioni fatte dal club meneghino. Aveva inoltre detto che in base alle sue informazioni non riusciva a capire come un sodalizio indebitato oltre misura potesse dare vita ad uno sforzo di tal genere senza interventi dell’UEFA.

Le parole di Pallotta avevano destato grande irritazione nella tifoseria rossonera, che si era letteralmente scatenata contro il finanziere statunitense. Ora, però, sembra che i fatti stiano dando conferma di quanto aveva detto e in molti cominciano a porsi domande sulla effettiva solidità della nuova dirigenza milanista. Tra di essi anche Vincenzo Montella, che sui nuovi acquisti aveva già fatto conto per una grande stagione.

[Fonte articolo: corriere.it]

[Foto: acmilan.com]