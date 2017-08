Neymar al PSG: addio al Barcellona

È stata una delle notizie sportive più chiacchierate dell’estate e di sempre: il passaggio di Neymar al Paris Saint Germain ha letteralmente tenuto banco sempre e comunque negli ultimi mesi. Il calciatore brasiliano con il Barcellona ha costruito una carriera brillantissima, che ora sembra pronto a lasciarsi definitivamente alle spalle.

Ma perché c’è stata così tanta curiosità attorno al suo trasferimento? Al di là dell’immenso valore sportivo di Neymar, hanno fatto clamore le cifre offerte e richieste per il suo passaggio da un club all’altro, tanto che il suo acquisto è già stato definito come il più costoso della storia e non a torto. Il calciatore è stato pagato la bellezza di 222 milioni di euro al Barça e si intascherà ogni anno qualcosa come 30 milioni di euro.

Il 25enne ha comunicato la sua scelta di andarsene a quelli che ormai sono gli ex compagni di squadra durante l’ultimo allenamento con il club spagnolo.

Intanto dalla splendida cornice di Parigi, l’agente di Neymar, Wagner Ribeiro, ha postato un twitt nel quale parla ed elogia le tante bellezze francesi, tra calcio, cultura e cucina. Insomma, ormai non c’è davvero più nessun dubbio, il brasiliano e il Barcellona si sono separati e i tifosi dovranno farsene una ragione. D’altra parte saranno felici i francesi, che da oggi avranno un campione in più per poter sognare molto in grande.

D’altra parte se per avere Neymar hanno speso tutti quei soldi, devono riporre in lui davvero tanta, tanta fiducia, che speriamo venga ben ripagata.

