Nuovo sponsor per il Milan, in arrivo un contratto con Puma

Per il club rossonero è ancora tempo di cambiamenti: dopo l’addio di Silvio Berlusconi e l’acquisizione di tutte le quote di maggioranza da parte di Li Yonghong, il Milan si appresta a voltare pagina anche per quanto riguarda lo sponsor tecnico. La notizia, che sembra sarà confermata in giornata, prevede che a pubblicizzare la squadra sarà Puma.

Il Milan si appresterà dunque a iniziare una lunga e proficua collaborazione con uno dei brand sportivi più famosi al mondo. Ad annunciare per primo questo cambiamento è stata la Gazzetta dello Sport, storico giornale sportivo di Milano, che ha diffuso la notizia in queste ultime ore.

Il club di Milanello ha avuto come sponsor Adidas, un colosso dei capi d’abbigliamento sportivi. Al termine di un contratto durato venti anni, questo brand ha però deciso di voltare pagine e di salutare il Milan. Una scelta che, secondo alcuni opinionisti ben informati, confermerebbe le voci su probabili difficoltà economiche da parte di Li Yonghong nel gestire i rapporti con le terze parti.

Ma da cosa nasce la sfiducia, se tale si può ritenere, di Adidas nei confronti del club rossonero? Forse è probabile che l’attuale politica finanziaria del Milan non abbia convinto i vertici della multinazionale tedesca e, per questo motivo, era inevitabile la scissione del contratto.

Il Milan ha confermato questa scelta, pubblicando un comunicato ufficiale sul suo profilo ufficiale Twitter, e il nuovo sponsor arriverà sulle magliette a partire dal prossimo 1° luglio. Puma prenderà dunque il posto di Adidas, ma questo brand è molto noto nell’ambito calcistico, vista la sua collaborazione con squadre blasonate come Borussia Dortmund e Arsenal.

Puma, tra le altre cose, veste anche la nostra nazionale quindi il Milan, da questo punto di vista, “gioca in casa”. A questo avvicendamento non sono mancate le polemiche e tanti tifosi rossoneri, sul web, hanno fatto sentire la loro voce. Le lamentele forse sono riconducibili agli ultimi risultati, non di certo brillanti, da parte della loro squadra.

Dopo la sconfitta nel derby con i cugini dell’Inter e il sofferto pareggio in casa con il Genoa, il Milan fatica a trovare risultati. La panchina di Vincenzo Montella è a rischio, così come la situazione finanziaria del club. Inoltre la dirigenza cinese sembra lontana e Li Yonghong non rilascia dichiarazioni in merito alle questioni economiche. Il cambio di brand però va visto come l’ennesima rivoluzione in casa Milan. Chissà che Puma non possa portare fortuna e rilanciare questo club nei grandi palcoscenici del calcio europeo.

[Foto: news.superscommesse.it]