Playoff Mondiali 2018: l’Italia affronterà la Svezia

L’Irlanda del Nord contro la Svizzera, la Croazia contro la Grecia, la Danimarca contro l’Irlanda e l’Italia contro la Svezia: questo è stato l’esito dei sorteggi per i playoff validi per i Mondiali di calcio del 2018. Chiamato ad estrarre i nomi è stato Fernando Hierro.

Secondo molti, di tutto il lotto degli avversari, la Svezia rimane l’avversario più ostico, almeno sulla carta, per la nostra nazionale: sì perché nonostante la squadra scandinava non possa più contare su Zlatan Ibrahimovic, c’è da segnalare la presenza di un gruppo solido che non renderà di certo facile la vita agli azzurri.

Lo sa bene Gian Piero Ventura, c.t. dell’Italia, che dal sito della Federcalcio ha dichiarato “Affronteremo un avversario forte, che merita il massimo rispetto: la Svezia, nel cammino che l’ha portata ai play off, ha battuto la Francia a Stoccolma e è arrivata davanti all’Olanda. Ho la fortuna di lavorare con un gruppo di ragazzi eccezionali sia chi vive la Nazionale da tempo, sia chi è stato chiamato a rappresentare l’Italia negli ultimi mesi. In Russia si va tutti insieme”.

Un inizio di mondiale davvero complesso, figlio delle precedenti partite un poco incolore per l’Italia, che non è mai riuscita a mantenere uno standard di gioco tale da potersi imporre su avversari che, almeno sulla carta, non avrebbero dovuto impensierire più di troppo i Nostri.

Come andrà a finire ora? L’Italia, una volta tanto, rischia davvero di non riuscire neanche ad accedere alla fase finale del mondiale anche perché, lo ricordiamo ancora una volta, contro la Svezia servirà una squadra ben più compatta e affiatata se si vuole scongiurare il pericolo della figuraccia.

[fonti articolo: corriere.it, repubblica.it]

[foto: www.givemesport.com]