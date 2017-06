Sport, Australia: giocatori Arabia Saudita non osservano minuto silenzio

Un minuto di silenzio? No, grazie. Quando è giunto il momento di osservare un minuto di silenzio in ricordo delle vittime degli atti di terrorismo di Londra, i giocatori della nazionale dell’Arabia Saudita hanno preferito fare altro. Non si sono schierati come di consueto al centro del campo con gli arbitri e gli avversari ed hanno raggiunto le loro posizioni sul terreno di gioco dello stadio di Adelaide. Il fatto è avvenuto in occasione dell’incontro tra Australia e Arabia Saudita, match valido per le qualificazioni ai Mondiali di Russia del 2018.

Dal pubblico si sono levati i fischi contro i giocatori. Un gesto irrispettoso nei confronti delle vittime dell’attacco a London Bridge, cadute sotto i colpi dei terroristi. Parte del pubblico presente sugli spalti ha fischiato i giocatori dell’Arabia Saudita per non aver osservato il minuto di silenzio. La federazione australiana ha avvisato i giocatori sauditi che ci sarebbe stato un minuto di silenzio ma, questit ultimi, avrebbero affermato che pur rispettandolo non è questa un’usanza condivisa dalla cultura araba.

(Foto: Fox Sports)